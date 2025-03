Federcongressi&Eventi, le nomine. Carlotta Ferrari nel consiglio direttivo. Confermato anche Nicola Testai

Un pezzo di Firenze nella nuova governance di Federcongressi&Eventi. Carlotta Ferrari, direttrice di Fondazione Destination Florence, è stata infatti confermata nel nuovo consiglio direttivo dell’associazione della meeting industry italiana. Ferrari, che ha già ricoperto il ruolo nel 2013 per due mandati, è stata eletta come rappresentante della categoria "Destinazioni e sedi". Conferma anche per un altro fiorentino, Nicola Testai (Ceo di OIC Group), in rappresentanza della categoria Pco (professional conference-congress organizer).