Fecondazione assistita, 20 anni dalla legge. Medici e giuristi a confronto a Firenze

Firenze, 18 febbraio 2024 - Sono oltre 217mila i bambini nati grazie alle tecniche di procreazione medicalmente assistita (Pma) in 20 anni, ovvero dall'approvazione della legge 40/2004 che regola la Pma. Il numero dei trattamenti effettuati ogni anno è raddoppiato, così come i tassi di gravidanza, e sono aumentate fortemente anche le procedure che utilizzano embrioni crioconservati. Sono alcuni dei dati raccolti dal Registro Nazionale della Procreazione Medicalmente Assistita, istituito proprio dalla legge 40 presso l'Istituto Superiore di Sanità e che ha iniziato la propria attività nel 2005. I dati sono resi noti in vista del ventesimo anniversario dell'approvazione della legge, che ricorre il 19 febbraio. Nel periodo 2005-2022, rileva l'Istituto superiore di sanità, l'attività di Pma è aumentata di quasi 2 volte, dai 63.585 trattamenti del 2005 ai 109.755 del 2022, e la percentuale di bambini nati vivi sulla popolazione generale che nel 2005 era dell'1,22% nel 2022 è arrivata al 4,25%. Il registro ha ottenuto informazioni relative a 217.275 bambini nati vivi (come la popolazione di Messina e/o Padova) a seguito dell'applicazione delle tecniche di Pma. Cresce in Italia l'età media delle donne che si sottopongono a cicli di Procreazione medicalmente assistita (Pma): è passata da 34 anni nel 2005 a 37 anni nel 2022 (in Europa nel 2019 era 35 anni). La quota di donne sopra i 40 anni, che era del 20,7% nel 2005, ha raggiunto il 33,9% nel 2022 (in Europa nel 2019 era del 21,9%).Il numero medio di embrioni trasferiti in utero, evidenziano i darti, è passato da 2,3 nel 2005 a 1,3 nel 2022.

Per i 20 anni della legge 40/04, il 19 febbraio è stato organizzato un incontro dibattito a Firenze, che si terrà al cenacolo del Fuligno in via Faenza 40 dalle ore 15 alle 19. Dopo i saluti di Sara Funaro per il Comune di Firenze, della presidente del tribunale di Firenze, Marilena Rizzo, dell’avvocato Luca Bisori della Fondazione Forense, di Alberto Capialbi del sindacato Avvocati della Toscana, del professor Luca Mencaglia presidente della Fondazione Pma Italia, ci sarà tutta una serie di interventi moderati dall’avvocato Francesco Samà del direttivo Ami toscana. Gianni Baldini, direttore della Fondazione Pma Italia e presidente Ami Toscana parlerà del tema ‘20 anni di legge 40/04:cosa rimane dell’originario impianto?’.

L’intervento del professor Marco Rizzuti dell’università di Firenze ha per titolo ‘La sorte degli embrioni sovrannumerari: problemi e prospettive’. Il professor Alberto Figone dell’università di Genova parlerà di ‘Pma eterologa e il problema della mancanza delle donazioni di gameti’; Filomena Gallo presidente dell’Associazione Luca Coscioni parlerà de ‘Le tecniche di Pma vietate in Italia e consentite all’estero: quale tutela per il minore?’, Giacinto Bisogni della Corte di Cassazione sezione civile tratterà de ‘Le recenti pronunce delle Supreme magistrature su coppie omogenitoriali e irrevocabilità del consenso’, Antonio Vallini dell’università di Pisa delle ‘Nuove prospettive politico-criminali in materia di procreazione assistita’. Poi ci sarà la tavola rotonda con medici e giuristi a confronto, modera Michele Bocci. I relatori sono: Mara Campitiello del Ministero della Salute, Claudia Livi referente gruppo Genera, Luca Mencaglia presidente Fondazione Pma Italia, Elisabetta Coccia dell’università di Firenze, Carlo Alviggi di Sifes, Valerio Pisaturo presidente Sierr, Gianni Baldini direttore Fondazione Pma Italia, Giulia Scaraveli registro nazionale Pma, Paola Piomboni dell’università di Siena e Mariella Orsi, già Presidente Crb Toscana. L’evento è organizzato da Ami Associazione Avvocati matrimonialisti italiani, Sindacato degli Avvocati di Firenze e Toscana, la Fondazione della procreazione medicalmente assistita, Leo Foundation, l'università di Siena, Sierr, Nido, La Società italiana di fertilità e sterilità e la Fondazione per la Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Firenze - Scuola Forense.