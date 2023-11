"Fausto Bertinotti al Festival "Giorni di Storia": "Il Significato della Rivoluzione nel '900"

Al festival "Giorni di storia", l’iniziativa dedicata alla divulgazione nata per volontà del Comune di Sesto Fiorentino e in corso fino al prossimo 10 dicembre in diversi luoghi del territorio, oggi arriverà uno degli ospiti più attesi. Protagonista dell’appuntamento in programma, alle 18 nella Sala Meucci della biblioteca Ernesto Ragionieri (piazza della Biblioteca 4), sarà Fausto Bertinotti, già segretario di Rifondazione Comunista e presidente della Camera dei Deputati che affronterà il tema "Il significato della rivoluzione nel ‘900". L’ingresso è libero e non occorre prenotazione. Il festival, alla sua seconda edizione e dedicato a una riflessione su un argomento sicuramente affascinante come "Rivolte e rivoluzioni", proseguirà poi domani, sempre in biblioteca, alle 17,30, con l’incontro con Grazia Gotti, autrice di "Tre amiche e una rivoluzione" mentre alle 18 sarà proiettato il documentario "I miei sette padri" diretto da Liviana Davi. All’incontro saranno presenti la regista e Adelmo Cervi.