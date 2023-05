Farmacie generose 123mila euro donati alle famiglie fragili

Farma.net, gli utili del bilancio saranno destinati al sostegno delle famiglie fragili. Si tratta di 123.018 euro, ossia la quota spettante al comune su un totale di 257.204. La decisione arriva dopo l’approvazione del bilancio della società di gestione delle farmacie comunali. "257 mila euro di utile è il miglior bilancio degli ultimi anni di Farma.net – ha commentato il sindaco Sandro Fallani – la parte di quota pubblica, pari a oltre 123 mila euro, sarà destinata al fondo Anticrisi del Comune per sostenere le famiglie fragili, per aiutare a pagare bollette, rette, affitti. Oggi abbiamo anche rinnovato il Cda con l’ingresso di Marco Lanzi e la conferma del Presidente Marco Lenzi e della consigliera Ottavia Meazzini. Ringrazio infinitamente Massimo Monducci, un serio e competente professionista che si è distinto per il lavoro attento di controllo sull’andamento dell’azienda.

Oltre al miglior risultato di gestione Farma.net ha rafforzato il personale e l’attività di presenza sociale e di prevenzione e consulenza su patologie importanti quali quelle oncologiche". La società Farma.net, che vede il comune con il 51% del pacchetto azionario, mentre il rimanente è di Alliance Farmacie comunali, rappresenta un vero e proprio presidio sociale sul territorio. Oltre alla tradizionale vendita di farmaci, le nove farmacie comunali hanno tutta una serie di iniziative e campagne di prevenzione per il cittadino. "Confermiamo un eccellente risultato sotto il profilo economico-finanziario, coniugato ad importanti obiettivi di welfare – ha detto il Presidente, Marco Lenzi - he hanno permesso di distribuire valore sociale e sanitario sul territorio di Scandicci con importanti programmi di prevenzione dedicati in particolar modo alle donne. Ricordiamo la campagna di screening senografico per la prevenzione del tumore alla mammella, oltre alla presenza alla Fiera di Scandicci con oltre 5oo check-up da parte di specialisti che hanno coperto importanti settori della salute fra i quali quello psicologico, importante per la ricerca di un equilibrio, che gli ultimi avvenimenti hanno reso sempre più precario e quindi necessario di prevenzione e attenzione".

Con il nuovo Cda sono confermati Antonino Rivara Amministratore delegato, Marco Lenzi Presidente, Ottavia Meazzini consigliera di nomina pubblica e Monica Marinella Sarti consigliera di nomina privata; viene nominato nuovo consigliere di parte pubblica Marco Lanzi; sono confermati per il collegio sindacale Michele Marallo, Valentina Pino e Maurizio Bregante; nuova nomina a sindaco supplente Simone Centrone.