Farmacie comunali di Sesto Fiorentino in crescita: ricavi 12 milioni di euro nel 2023

Farmacie comunali in crescita sul territorio sestese. Si è chiuso infatti con 12 milioni di euro di ricavi e un incremento del 3% l’esercizio 2023 dell’Azienda Farmacie e Servizi Spa, l’azienda di proprietà del Comune di Sesto Fiorentino che gestisce le farmacie comunali e i servizi bibliotecari. In particolare, aumenta il fatturato dei punti vendita all’interno delle gallerie commerciali Esselunga e Unicoop, con la Farmacia n. 6 che fa registrare un +8,3% e la Farmacia n. 8 che segna, addirittura, un +11%. Dopo l’incremento dello scorso anno, inoltre, sale di un altro 3% il fatturato connesso al Servizio Sanitario Nazionale. L’utile complessivo netto è di circa 460mila euro che saranno trasferiti al Comune e impiegati in progetti sociali. Risultato positivo per cui il sindaco Lorenzo Falchi ringrazia "l’amministratrice unica Campostrini, il direttore Turco e tutte i farmacisti".