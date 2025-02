Famiglie e ristoranti senza telefono: "Aspettiamo risposte da settimane"

Due frazioni isolate. Senza telefono fisso da oltre un mese e mezzo. In una zona dove, peraltro, non c’è alcun segnale per i telefoni mobili né tantomeno la rete internet. Risultato, 150 famiglie tagliate fuori dal mondo e due ristoranti che non riescono nemmeno a prendere le prenotazioni. Senza contare, poi, che se ci fosse un’urgenza nessuno sarebbe in grado di chiamare il 118. La questione riguarda il territorio comunale di Londa, nello specifico le frazioni di Rincine e Fornaci. La fine delle comunicazioni risale ormai allo scorso 16 dicembre. Da allora segnalazioni, richieste d’intervento, solleciti, proteste. Ma del ritorno della linea telefonica nemmeno l’ombra. Ora il sindaco di Londa, Tommaso Cuoretti, ha perso davvero la pazienza.

"Qui nessuno interviene – tuona – Ci sono molte persone anziane in quelle due frazioni, oltre ai due ristoranti. Tutti sono completamente isolati da un mese e mezzo. Sono giorni che sto sollecitando interventi. Ma nessuno ci considera. Probabilmente i numeri di quella zona non convengono alla società di gestione e, di conseguenza, non fanno le riparazioni dovute. Ma si tratta comunque di persone e di abbonati che pagano regolarmente un servizio che non c’è da ormai troppo tempo". Eppure il sindaco è ormai attaccato al telefono (il suo, quello del Comune, funziona benissimo) da tempo: "Sto chiamando in continuazione da oltre due settimane. Un giorno piove, un altro non sono pronti, il terzo trovano ancora una scusa. Ma se qualcuno si sente male come si fa? Non c’è telefono fisso, non esiste banda larga, nessun segnale mobile. Al momento nessuno mi ha dato una data certa per il ripristino. È davvero inammissibile un disservizio del genere". E ancora: "Come sempre si parla di aree interne da riqualificare, ma alle parole non seguono mai i fatti. Possibile che nel 2024 ci siano ancora zone del Paese dove se stai male non puoi neanche telefonare al medico?".

Pronta la risposta di FiberCop che, in qualità di gestore dell’infrastruttura di rete fissa, fa sapere che il "disservizio che interessa alcune utenze delle frazioni di Rincine e Fornaci nel comune di Londa, il guasto, complesso, è dovuto alla rottura di due cavi. I tecnici sono al lavoro". Il servizio, secondo la società, potrebbe essere ripristinato oggi.

Leonardo Bartoletti