Faentina, scatta la petizione on line: "Treni più frequenti e corse serali"

Una firma per la ferrovia Faentina. Sicuramente non basterà, ma la petizione lanciata su change.org dal giovane mugellano Lorenzo Margheri e da altri pendolari, è l’ennesimo segnale di quanto sia sentito il tema del trasporto pubblico in Mugello, e di quanto sia forte la preoccupazione. Ma stavolta, con la petizione, non si protesta, ma si propone e si chiede. Ai Comuni, alla Regione e a Trenitalia. Ora la Faentina è un nervo scoperto. Perché nel prossimo mese, causa grossi lavori sulla linea, neppure un treno circolerà tra Firenze e Faenza, lasciando il Mugello privo del collegamento più rapido con la città. Non mancheranno disagi, perché la linea è utilizzata anche d’agosto, a cominciare dai turisti in zona, o che si spostano da Firenze fino a Ravenna. La petizione lo ricorda: "Firenze ha varato un provvedimento denominato Ztl Scudo Verde. Sostanzialmente in una parte abbastanza consistente del capoluogo non si potrà circolare, in maniera via via progressiva, con mezzi datati ed inquinanti. È pertanto necessario provvedere a rinforzare il servizio". Ecco quindi le richieste. Prima di tutto "assicurare almeno un treno l’ora nella tratta. La cosa andrebbe a colmare i vuoti attuali: basti pensare che la mattina l’ultimo treno via Vaglia in partenza da Borgo è alle 9,32, quello successivo alle 12,32". Poi "Inserire altre corse in fasce di punta pendolari, arrivando a una cadenza di 30 minuti, con l’introduzione di una corsa veloce con sole fermate a Borgo-San Piero a Sieve-Firenze SMN (stazioni con maggiore presenza di persone)". Si propone anche di "ricalibrare gli orari di arrivo sulla Firenze C.M. in modo da poter arrivare in concomitanza di altri treni che dalla linea di Arezzo portano in soli 5/10 minuti alla stazione centrale".

E non manca una richiesta più volte avanzata, quella di "inserire corse serali/notturne. La nostra è l’unica linea della regione dove l’ultimo treno da Firenze SMN è in partenza alle 21,40 (il sabato e la domenica è addirittura anticipato alle 20,32)". Si propone anche di "creare un sistema di integrazione ferro-gomma che veda le stazioni di Borgo San Lorenzo e San Piero punto di arrivo/partenza di bus provenienti da tutto il Mugello".

Paolo Guidotti