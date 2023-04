Firenze, torneo di calcio tra le facoltà universitarie: al via Facolcup

Firenze, 14 aprile 2023 – Torna con la seconda edizione Facolcup, il torneo di calcio che vedrà la partecipazione di 10 squadre che rappresenteranno le facoltà dell’Università degli Studi di Firenze.

Il torneo inizierà il 24 aprile, dopo il successo dell’anno scorso che ha coinvolto oltre 3 mila ragazzi tra partecipanti e spettatori. Il progetto è stato ideato da Enea De Vita e realizzato grazie all’aiuto di Leonardo Giusti e Matteo Gesmundo a fine 2021.

Oggi, alla Biblioteca delle Oblate, c’è stata la presentazione di questo evento con la partecipazione di Titta Meucci, assessore all’Università, Nicola Armentano, consigliere delegato allo Sport della Città metropolitana, Francesco Pignotti, assessore alle Politiche giovanili di Bagno a Ripoli e di Alessandra Modesti presidente del corso di laurea 'Scienze motorie, sport e salute’.

“Un’iniziativa che dopo il debutto dello scorso anno si conferma ancora più solida e vivace, – ha detto l’assessore all’Università Titta Meucci – testimoniando il valore di un progetto che mette insieme la capacità organizzativa degli studenti, con la volontà di intercettare i loro bisogni. Un modo per rafforzare il senso di identità e appartenenza, ma nell’ottica del confronto e dell’importanza di mettere in campo relazioni”.

"Siamo contenti della nuova edizione di Facolcup. – spiega il consigliere Nicola Armentano – E' frutto di una bella intuizione degli studenti universitari. Sport e studio viaggiano insieme e fanno bene al presente e al futuro dei nostri giovani. Si valorizza il confronto, si rafforzano le amicizie e si creano relazioni. Facolcup è una strada opportuna per divertirsi e radicare valori. L'idea di tre giovani studenti universitari trova sempre più forza grazie ai numeri dei partecipanti e alle istituzioni che la sostengono".

Ognuna delle squadre sarà composta da 23 giocatori, ovvero studenti iscritti alle facoltà di Giurisprudenza, Economia, Scienze motorie, Medicina, Professioni sanitarie, Umanistica, Ingegneria gestionale, Ingegneria meccanica, Architettura, Ingegneria (non gli indirizzi di meccanica e gestionale).

Il torneo avrà luogo presso le strutture del Belmonte, in via di Belmonte 35 a Bagno a Ripoli (Firenze), e dell’Isolotto, in via Pio Fedi 7.

La finale verrà disputata allo Stadio Bozzi, in via Stefano Borgonovo, Firenze.

Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito www.facolcup.com.