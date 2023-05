Fabbri-Tagliaferri, lo scontro finale Poca affluenza, oggi il voto decisivo

Si è chiuso il primo giorno di voto per scegliere il nuovo sindaco di Campi, con il ballottaggio tra Leonardo Fabbri, sostenuto dal Pd e dalle civiche ’Fabbri Sindaco’ e ’Muoviamo Campi’ e Andrea Tagliaferri, candidato di sinistra sostenuto da ’FareCittà’, ’Sì Parco No Aeroporto’, ’Si Campi a sinistra’ e dal Movimento 5 Stelle. Il primo risultato che emerge è la scarsa partecipazione dei cittadini: a mezzogiorno aveva votato l’8,68% contro il 12% del primo turno, alle 19 il 20,79% contro il 33,71%, alle 23 il 28,45% contro il 42,09%.

Oggi la seconda giornata di voti, con le urne aperte dalle 7 alle 15. A seguito delle votazioni che si sono svolte nei giorni del 14 e 15 maggio, nessun candidato alla carica di sindaco ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validi. Gli scrutini inizieranno oggi al termine delle operazioni di voto. Fabbri, che al primo turno si era fermato al 30.3%, è sostenuto anche dall’appoggio esterno dell’ex assessore Riccardo Nucciotti, mentre il candidato Tagliaferri, che guida un’alleanza di sinistra e con i grillini, nella prima tornata si è fermato al 21,3%.

"Ho votato pensando a Campi – ha scritto sui suoi social Leonardo Fabbri –, comunità di nuovo unita, pronta a realizzare i progetti che servono. In quella scheda azzurra c’è l’inizio di una nuova storia da scrivere insieme! Mettendoci il cuore, tornando a votare oggi e domani". Possono partecipare al ballottaggio gli elettori che abbiano raggiunto la maggiore età entro il 14 maggio scorso, indipendentemente dalla circostanza che abbiano o meno partecipato al primo turno. Le sezioni elettorali di Campi sono 39: gli elettori votano nella sezione elettorale il cui numero è riportato sulla tessera elettorale personale. Per votare serve, quindi, la tessera elettorale e un documento d’identità valido. E’ disponibile il servizio di trasporto gratuito ai seggi elettorali per tutti gli elettori impossibilitati a muoversi autonomamente per ragioni fisiche.Per prenotare il servizio, gli elettori possono contattare l’Associazione anziani a questi recepiti 329.5430052 e 335.5417987.