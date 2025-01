Ex Meccanotessile, è tempo di bonifica. L’assessore Danti: "Pronto mezzo milione"

Un investimento di quasi mezzo milione per proseguire la bonifica e la sistemazione dell’area esterna dell’ex Meccanotessile. Oltre a interventi di pulizia straordinaria e messa in sicurezza. Sono queste le novità annunciate, in consiglio comunale, dall’assessore al patrimonio Dario Danti per l’immobile di viale Alderotti. Rispondendo ad un question time della capogruppo Avs-Ecolò Caterina Arciprete, l’assessore ha anzitutto ricordato che prosegue la bonifica e la sistemazione dell’area esterna, che comincerà alla fine di quest’anno. Quanto alla sicurezza dell’intera area "dal 2 gennaio - ha ricordato - la vigilanza armata fa due passaggi al giorno. Sempre a gennaio anche la polizia municipale ha effettuato due interventi. E le persone che erano state individuate all’interno sono state allontanate. Alia ha già avviato le pulizie nella zona del cantiere dell’housing sociale".

"Lo scorso 7 gennaio scorso sono ripartiti i lavori per l’housing sociale, sviluppato in collaborazione con l’assessore al welfare Nicola Paulesu - ha proseguito - si tratta di cinquanta gli alloggi a prezzo calmierato e la fine dei lavori è prevista per il primo semestre 2026. Senza dimenticare che lo scorso novembre la sindaca Funaro ha ricevuto una lettera dalla rettrice Alessandra Petrucci con cui l’Università ha formalizzato l’interesse dell’ateneo fiorentino per gli spazi del complesso dell’ex Meccanotessile".