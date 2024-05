Ex Lambruschini a nuova vita. Da scuole a Palazzo della cultura

Le ex Lambruschini stanno a poco a poco tornando a vivere. Dopo anni di abbandono, processi e tribunali, progetti e burocrazia, ora finalmente si intravede il futuro delle scuole del centro di Figline. Diventeranno il "palazzo della cultura" con biblioteca, sala polivalente e archivio storico. Il progetto prevede, in un secondo tempo, anche la sistemazione dei giardini Morelli. Sono quasi ultimati i lavori della prima fase che daranno il via alla parte più consistente del cantiere da 6 milioni di euro di cui 1,5 da fondi Pnrr. L’intervento, affidato alla Edilcostruzioni group, sarà ultimato entro il 2024. Per ora sono state montate le pietre mancati, pulite le pareti lapidee esterne, ultimate le fondazioni grazie anche all’istallazione di 32 micropali, consolidati i solai.

Sono anni che è attesa la ristrutturazione dell’edificio: nel 2006 il Comune aveva ottenuto da bando regionale un finanziamento da 2,7 milioni. Nel 2008 erano cominciati i lavori, ma nel febbraio 2010 il cantiere fu sequestrato per poi essere ‘liberato" due mesi dopo. Nel 2011 stessa sorte: cantiere sotto sequestro. Nel 2015 si chiuse la vicenda giudiziaria con assoluzione con formula piena di ex sindaco ed ex assessori, ma solo nel 2016 c’è stato il dissequestro definitivo. Nel gennaio 2022 la giunta ha approvato il nuovo progetto esecutivo; i lavori sono cominciati a settembre scorso. A cantiere ultimato, sarà liberata l’attuale sede della biblioteca di via Locchi.

Manuela Plastina