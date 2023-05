Ex hotel Astor, ancora tafferugli e violenze fra gli occupanti abusivi

Quattro volanti, tre ambulanze. Urla. Richieste di aiuto. Un’altra notte di caos e paura in via Maragliano, al solito ex hotel Astor, all’angolo con via Boccherini, per l’ennesimo scontro fra vecchi e nuovi occupanti abusivi. Fra le voci che si rincorrono, , c’è quella di una donna buttata giù dal primo piano. Voci, appunto, scatenate dal parapiglia che ha fatto accorrere molti residenti della zona che, sempre più esasperati, hanno dato l’allarme. Sul posto, oltre alle volanti e alle ambulanze, sono intervenuti anche i vigili del fuoco che hanno cercato di entrare nell’edificio con l’autoscala, mentre la municipale bloccava via Maragliano all’altezza di via Veracini. I tafferugli sono scoppiati intorno alle 23 di ieri nell’ex hotel chiuso dal 2020 e occupato da un nutrito gruppo di stranieri dall’autunno scorso. I residenti da tempo denunciano i disagi derivati da schiamazzi a tutte le ore e dal continuo viavai. Ma l’illegalità si è trasformata in violenza: un’altra maxi rissa, con feriti, si era verificata a marzo. Ieri sera il nuovo inquietante episodio.