Ex Gkn, solidarietà Irpet: "Sì alla legge sui consorzi"

Si allarga ancora la mobilitazione dal basso per la reindustrializzazione dell’ex Gkn di Campi, ora Qf in liquidazione di proprietà dell’imprenditore Francesco Borgomeo. Dopo gli appelli delle Rsu di Regione Toscana, Arpat e Arti a sostegno della proposta per la costituzione e il funzionamento dei consorzi di sviluppo industriale, arrivano nuovi inviti e sostegni. Tramite una nota, la Rsu ex Gkn, fa sapere che anche la Rsu di Irpet ha scritto alla giunta e al consiglio regionale per sostenere la proposta di legge sui consorzi industriali pubblici. "La proposta elaborata dal Collettivo di Fabbrica fornisce ai territori strumenti che consentiranno di non disperdere il capitale umano e organizzativo, patrimonio condiviso da chi ha lavorato per anni nella stessa impresa" recita la nota di Rsu Irpet. Domani pomeriggio 8ore 14), inoltre, le rappresentanze sindacali pubbliche incontreranno le tute blu che da una settimana sono accampati con le tende nel giardino della sede amministrativa della Regione, a Novoli. E sempre domani arriverà alla fabbrica di Campi Samuele Lodi, segretario nazionale Fiom-Cgil, che insieme al collega della Fiom Firenze Stefano Angelini e alla Rsu ex Gkn, farà il punto sulla vertenza.

Sul fronte della reindustrializzazione dal basso della fabbrica, la nota della Rsu ex Gkn informa che "il primo nucleo di cooperativa di lavoratori ha stretto un altro pre-accordo per la produzione e la vendita di pannelli solari personalizzati. Dopo le prime due comunità energetiche, una di Torino e l’altra greca, è stato firmato il pre-accordo con la comunità energetica La Bonita di Palma di Gran Canarie, per un totale di 14 Mw prenotati". Per la Rsu ex Gkn "una rete di solidarietà, locale e internazionale, che fornisce ulteriori elementi concreti alla fabbrica socialmente integrata. Abbiamo un progetto industriale, recentemente messo a verifica da diverse università, abbiamo una rete di potenziali clienti dei nostri prodotti, abbiamo una proposta di legge per un consorzio pubblico che possa rendere possibile tutto questo. Le nostre richieste sono sempre le stesse: commissariare Qf, stipendi o ammortizzatori, reindustrializzazione".