Ex Gkn, la cooperativa si presenta: come aderire

La cooperativa per la reindustrializzazione dal basso dell’ex Gkn di Campi, ora Qf in liquidazione, va avanti a grandi passi. Nel fine settimana, dal 14 al 17 aprile, si aprono le manifestazioni di interesse per costituire una cooperativa che possa prendersi in carico la ex Gkn. Si tratta della stessa finalità per cui gli operai hanno avviato e continuano a portare avanti il crowdfunding, che tra l’altro ha già superato quota 90mila euro. Contemporaneamente si terranno approfondimenti tecnici e giuridici sulla nuova cooperativa: come fare a diventare soci, fondatori, sovventori o lavoratori; sulle priorità che saranno date alle manifestazioni di interesse (prima gli attuali dipendenti Qf, in servizio o in aspettativa, poi gli ex dipendenti e infine chiunque sia interessato). Saranno date informazioni anche sulle figure necessarie, come elettricisti, meccanici, manutentori, operai, impiegati, amministrativi, informatici, ingegneri ma anche disoccupati e precari.

Per quanto riguarda le manifestazioni di interesse, che in questa fase non saranno vincolanti, dovranno essere presentate entro lunedì 17 aprile a mezzanotte. "Non abbiamo la sfera di cristallo – fa sapere in una nota la Rsu – né possiamo garantire di riuscire nel nostro progetto, ma possiamo garantire che questo progetto è lavorativamente e socialmente unico. Alla precarietà determinata da chi decide sulla tua testa, si sostituisce la complessità di decidere insieme e di costruire insieme un polo produttivo socialmente ed ecologicamente avanzato, mutualistico".

La Rsu invita, poi, tutti i candidati sindaco di Campi a un confronto pubblico. Nei giorni scorsi, infatti, a partire dal candidato Pd Leonardo Fabbri, si era innescata una ‘bagarre’ elettorale’ con al centro il futuro della fabbrica e l’ipotesi di un cambio di destinazione produttiva dell’area.

"Gkn può e deve essere tra i temi al centro del dibattito pubblico campigiano, anche perché una proprietà che non paga i dipendenti e gli propone di ricollocarsi altrove, sta determinando lo svuotamento della fabbrica da chi ci lavora. E una fabbrica senza dipendenti che cosa è se non un immobile su cui fare operazioni immobiliari? – aggiunge la Rsu –. Il Comune può scegliere di vivere passivamente questo fatto o al contrario attivamente, addirittura studiando forme di partecipazione pubblica nella cooperativa che stiamo costituendo. Nel primo o nel secondo caso, però, sarebbe almeno il caso di conoscere i fatti in profondità".