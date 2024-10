Ex Gkn, ancora testa a testa Rsu-liquidatore Il liquidatore della Qf Spa propone la cessione di un capannone per il piano industriale della Gff, chiedendo il supporto della Regione. Fiom e Rsu criticano, sottolineando la necessità di pagare i lavoratori e partecipare ai tavoli istituzionali. Valerio Fabiani invita Qf a presentarsi per discutere.