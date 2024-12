Ex Cnr Un intoppo dietro l’altro

Un nuovo stallo per l’ex Cnr. Salta la firma davanti al notaio sul piano di ricomposizione fondiaria per dare il via alle opere. Con questo siamo al terzo rinvio: dal 23 settembre, al 13 novembre, manca all’appello la terza data. Perché una terza data ancora non è stata fissata. Occorre ricordare che il piano del nuovo centro prevede 87mila mq di superficie edificabile. È figlio di una pianificazione anni ’90, quando l’obiettivo era quello di inserire funzioni per spezzare la triste fama di dormitorio che Scandicci aveva in quegli anni. Alla riunione c’erano tutti i proprietari: Stif (società fallita che ha la maggioranza delle aree), Istituto diocesano per il sostentamento del clero, i due privati Fioravanti e Pampaloni, comune e città metropolitana.

Questa la suddivisione per tipologie limata negli anni fino all’approvazione definitiva: residenza per 31.400 mq; attività direzionali o terziarie (e relativi spazi di corredo) 36.000 mq; commercio al dettaglio (esercizi di vicinato, medie strutture di vendita) / esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico: 7.900 mq; strutture turistico-ricettive: 11.700 mq. Di queste metrature le più importanti sono proprio della Stif che incide per un 75,24% sul totale, e della Curia che ha il 10,20% delle proprietà. I privati ovviamente scalpitano; ci sarebbero i presupposti per partire fin da subito.

Ma gestire una situazione così delicata, con una curatela fallimentare che deve ovviamente tutelare i creditori non è facile. "Si sono verificati problemi di diverso tipo – ha detto la sindaca Claudia Sereni, che ha anche la delega all’urbanistica – il primo è che mancano ancora alcuni requisiti per evitare le occupazioni nelle aree. In più stiamo facendo delle valutazioni per quanto riguarda i vari comodati in aree fondamentali per noi come quella della fiera, la zona del temporary park dove si trovano i tulipani, l’area gym e per l’agility. Chiaro che queste zone sono fondamentali per diverse iniziative comunali e vorremmo continuare a poterle usare fin quando gli avanzamenti dei progetti lo permetteranno".

C’è da capire quanto questo nuovo stop influirà sulle tempistiche. E soprattutto c’è anche da vedere come procederà anche il dibattito politico su questo importante passaggio urbanistico: a settembre il consiglio comunale, proprio su impulso della sindaca che aveva accolto la richiesta dell’opposizione ha approvato un atto nel quale era prevista una seduta consiliare specifica sul progetto.