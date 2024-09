Ex Cnr, Sereni apre alle opposizioni. Un consiglio per aggiornare il piano

Ex Cnr la sindaca Sereni ‘spariglia il mazzo’. E fa approvare all’unanimità (seppure con emendamenti) una mozione presentata dalla lista civica di Bellosi che porterà a un consiglio aperto sul tema e a un lavoro di aggiornamento del progetto. Il tutto è successo durante la seduta del consiglio di due giorni fa. Alla presentazione della mozione da parte del consigliere di opposizione, Pacinotti, sulle prime la discussione sembrava incanalata sullo scontro tra opposti che ha segnato campagna elettorale e prime sedute. Il segretario del Pd, Francioli aveva già annunciato il voto contrario perché si trattava di un atto demagogico: "La mozione non può essere accettata – ha detto nel dibattito – perché non ha un contenuto rilevante dal punto di vista attuativo". Ma Claudia Sereni, che ha chiuso la discussione ha spiazzato tutti: maggioranza e opposizione. "Ringrazio l’opposizione – ha detto nel bel mezzo del dibattito – perché la questione sollevata è al centro del nostro pensiero di governo. E’ chiaro che stiamo mettendo le mani su un pezzo di destino del territorio, della nostra identità. Credo che l’attenzione dell’opposizione insieme all’intenzione della maggioranza sia la modalità per raggiungere questo obiettivo". "Sul progetto del nuovo centro – ha dichiarato poi Claudia Sereni al nostro giornale – penso la responsabilità debba essere assunta dal governo intero della città. Per questo di fronte alla posizione dell’opposizione ho visto uno spiraglio e ho deciso di entrare. Sono la sindaca di tutti, devo esserne garante di un’operazione che ci porta nella storia di questa città. Sarebbe un peccato finire nelle dinamiche maggioranza contro opposizione. Ho trovato la maturità da entrambe le parti; ora mettiamo a reddito le capacità di tutti e confrontiamoci. Stefano Pacinotti (presentatore della mozione ndr) è stato intelligente a stralciare una mozione che diversamente sarebbe stata da bocciare, permettendoci di trovare questa intesa". Nell’atto è stato accolto anche l’emendamento di Maria Luisa Dipalo (FdI) che chiedeva un consiglio comunale aperto a cittadini e professionisti. "Il progetto è da aggiornare – ha detto Bellosi (Scandicci Civica) – le elezioni sono finite, dobbiamo essere realisti. Le battaglie di retroguardia non servono, occorre capire quali sono le nuove esigenze e innovare un’area che sarà il cuore della città".

Fabrizio Morviducci