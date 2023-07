Ex Cnr, nuova vita Nasce un altro pezzo di città

Uno spazio commerciale all’interno dell’ex Cnr. E’ l’oggetto misterioso di questo progetto, molto importante, di restyling del centro cittadino. Sono in molti a ragionare sul futuro di questo spazio, sicuramente sarebbe perfetto se fosse dedicato alla pelletteria di lusso, con un incubatore d’impresa anche per i piccoli brand locali: saranno interessate le griffe a un mini outlet al capolinea della tramvia?

Sicuramente sarebbe una bella idea, visto che attualmente Villa Costanza è il punto A per arrivare al punto B che è il centro di Firenze. In questo modo ci sarebbe uno spazio possibile e un motivo per fermarsi. Intanto si farà sul serio. Con i permessi e la firma delle convenzioni, arriverà il momento partire coi lavori. Sarà uno degli highlights dell’anno appena iniziato; praticamente lungo l’asse della tramvia nascerà un nuovo pezzo di città. A nord del palazzo comunale con il trasferimento della scuola Fermi e la sistemazione di quell’area, a sud del palazzo comunale con l’intervento più importante, visto che ci sono ancora terreni incolti sui quali intervenire.

Il Piano attuativo approvato dal Comune prevede la realizzazione di servizi per i cittadini, uffici, due alberghi e funzioni residenziali nel centro di Scandicci, lungo la tramvia, nell’area tra piazza Resistenza e la fermata Villa Costanza. Nei dettagli progettuali l’intervento si divide in tre parti principali. Il parco: sarà realizzato il secondo parco metropolitano dopo le Cascine (70mila mq), una specie di central park che prolunga lo spazio verde intorno al castello dell’Acciaiolo dove si trova la Fondazione Mita.

Nel parco ci saranno playground per lo sport libero, ma anche eventi come la fioritura di tulipani che tanto successo hanno riscosso in questi anni. Al confine col capolinea della tramvia c’è anche un’area commerciale. Sarà una struttura di media distribuzione. Da tempo è stata lanciata una proposta per uno spazio-outlet dedicato alle griffe con un incubatore d’impresa per lanciare brand artigianali cittadini. Ma molto dipenderà dal bando per l’assegnazione di questi spazi. Tra gli altri servizi: lo studentato da 12.500 mq, volano per la formazione in pelletteria; nel progetto è prevista la costruzione di uffici, due alberghi e funzioni residenziali nel centro di Scandicci, lungo la tramvia, nell’area tra piazza Resistenza e la fermata Villa Costanza. Il Piano attuativo per l’area ex Cnr fissa superfici per 87 mila mq prevalentemente a destinazioni direzionali e di servizio oltre che turistico ricettive, residenziali e commerciali.

Fabrizio Morviducci