Ex Calciatore di Firenze Rintracciato Dopo Aver Ferito la Compagna

Rolando Scarpellini, 52 anni, di nuovo coinvolto in un episodio che avrebbe visto protagonista, e vittima, la sua compagna, ferita a una mano dall’ex calciante forse con un coltello. E’ accaduto nel tardo pomeriggio di ieri nella zona di Villa Vogel. La donna è stata portata a Torregalli, il 112 pè stato chiamato dall’autista di uno scuolabus dove si era nascosta. Mezzo vuoto, non c’erano bambini. Le è srtata fasciata la ferita. Dopo il diverbio con la donna, Scarpellini si è pare allontanato, ma è stato rintracciato in serata e la sua posizione messa al vaglio dell’autorità giudiziaria. Il personaggio è diventato noto ai più quando alcuni anni fa dopo una lite in un bar all’Isolotto, armato di pistola, esplose alcuni colpi, per fortuna senza conseguenze drammatiche. Poi si rifugiò in un appartamento e ci volle l’intervento della polizia in forze per indurlo a consegnarsi. Scontata la pena a Sollicciano, uscito aggredì un uomo ed una donna da un parrucchiere. Con aggravamento della misura cautelare. Allontanatosi dall’abitazione e rintracciato in un bar, fece resistenza alla polizia. Nuovo arresto e domiciliari. Tanti elementi indussero il giudice a disporre una nuova custodia in carcere.