Evitiamo i litigi e le ferite che creano

Litigare è una cosa che sappiamo fare benissimo magari a voce alta perché un qualcosa che volevamo succedesse non è accaduta o viceversa. E’ un esercizio molto praticato a tutte l’età, soprattutto ai nostri giorni dove irritazione e rabbia diventano sentimenti difficili da dominare in alcune circostanze. Impossibile tenersi a freno, avere pazienza, imporsi il controllo. Lo dimostrano certe situazioni come quelle che si possono verificare al pronto soccorso dove una aggressione verbale può divenire fisica vera e propria nei confronti dei sanitari. La stessa dinamica si verifica nei litigi urbani che generano risse talvolta omicide. Ma perché le persone litigano? I motivi possono essere diversi ma spesso lo fanno perché sono insoddisfatte, scontente e cercano un pretesto per scaricare sugli altri le proprie emozioni negative. Quando in una relazione affettiva uno dei due non si sente riconosciuto, le discussioni o gli scatti d’ira sono ben più gravi delle ragioni che li hanno provocati. Il litigio crea delle ferite che mal si rimarginano e che con il tempo possono riprendere a sanguinare. Nonostante questo, spesso ci abbandoniamo e ci lasciamo travolgere dalla ondata dei risentimenti. Occorre conservare un po’ di intelligenza che ci permetta di riuscire a individuare e poi a controllare gli immediati sviluppi di una situazione che può degenerare in frazioni di tempo infinitesimali.. Quando ci arrabbiamo non misuriamo più le parole o i gesti e lasciamo che la stupidità umana prenda il sopravvento. Nel momento critico dovremmo trovare la forza di evitare manifestazioni non ragionate, facendo a meno di pronunciare parole dannose che escono dalla bocca senza un adeguato controllo del cervello e del cuore. Controllare la situazione significa evitare ulteriori danni rispetto a quelli che riteniamo di avere già subito. Spesso i litigi in amore nascono per gelosia o per fare riemergere bisogni fondamentali come quelli di essere ascoltati compresi e considerati dal partner. In tal senso il litigio fa parte di una comunicazione perfetta. Questo perché di solito si litica con chi si ama e non con chi ci resta indifferente. Scriveva Neruda :” …mi feci tante domande e per non litigare andai a vivere sulla riva del mare e gettai in acqua le risposte”.