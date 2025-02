No al bullismo, evento a Firenze con gli Angeli del Bello

Firenze, 12 febbraio 2025 – Oggi, 12 febbraio, è in programma a Firenze, al parco del Gasometro, un evento per sensibilizzare le persone e dire 'no' al bullismo e cyberbullismo. L'iniziativa, si legge in una nota del Comune, prevede l’inaugurazione della panchina gialla al parco del Gasometro, “un simbolo forte per promuovere il rispetto, la gentilezza e la lotta contro ogni forma di prevaricazione”.

L’evento si svolge in collaborazione con Angeli del Bello e Ludoteca Mondolfiera, due realtà impegnate nella valorizzazione della comunità e nella sensibilizzazione su temi sociali. Durante l'incontro interverranno, tra gli altri, la family coach Tamara Governi, la coach per adolescenti Consuelo Gellini e la giornalista e scrittrice Gaia Simonetti.