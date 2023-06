Eva Desiderio, l'imprenditrice fiorentina che porta la bellezza italiana nel mondo

Eva

Desiderio

È una donna internazionale, non ci sono dubbi. Una delle poche a Firenze. Ed è un’imprenditrice visionaria che ha saputo dare le ali al gruppo alberghiero di famiglia, la Starhotels, che conta trenta destinazioni nel mondo. Elisabetta Fabri, fiorentina, due figli, vive a Firenze dove la sua famiglia ha sempre vissuto. Bionda, sempre elegante sia che vesta Chanel o Ermanno Scervino suoi marchi preferiti insieme agli abiti romantici di Luisa Beccaria, Elisabetta Fabri ora ha deciso l’avventura del lifestyle con una collezione pensata per i suoi clienti, specie le donne, che apprezzano il suo senso della bellezza. Infatti nei suoi hotel saranno in vendita piatti, tovaglie e bicchieri dall’anima artigianale. In particolare le tovaglie di puro lino che ha fatto realizzare da un’azienda stellare e fiorentinissima come Tessilarte di Paola Martinetti. Non da meno i piatti e i bicchieri di Murano. Presentata durante il Salone del Mobile a Milano, la collezione home e table di Starhotels ha contato anche su un bell’allestimento. "Nel mio gruppo lavorano nel mondo 1.200 persone e oltre la metà sono donne. Ogni sera metto a letto 8.000 persone", scherza Elisabetta Fabri che del suo essere fiorentina ha messo molto in questa collezione di pochi e selezionati pezzi. Si chiama Cloris la collezione disegnata per Starhotels dalla designer Sara Ricciardi all’interno de La Grande Bellezza, un progetto di mecenatismo contemporaneo in supporto all’alto artigianato italiano ideato e promosso da Starhotels nel 2019 che ha partner come OMA – Osservatorio Mestieri d’Arte di Firenze, Fondazione Cologni di Milano, e Gruppo Editoriale. Ora un pezzo di Firenze andrà negli alberghi internazionali del gruppo a testimonianza del gusto di questa manager molto speciale. "Ora sogno un hotel a Capri _ confida l’imprenditrice _ dove troveranno posto queste mie tavole fiorentinissime".