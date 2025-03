Europeo di calcio a 5. Sfide tra non vedenti

Le sei migliori squadre europee e la voglia di creare qualcosa che vada oltre l’impegno agonistico. Anche se sul rettangolo verde, inevitabilmente, tutti cercheranno la vittoria. Si giocherà oggi al circolo Arci Dino Manetti la seconda delle cinque fasi dell’European Blind Football League, un Campionato europeo di calcio a 5 riservato a non vedenti al quale quest’anno parteciperanno le sei migliori formazioni europee: Royal National College per l’Inghilterra, Bondy (Parigi) per la Francia, Dortmund per la Germania, Charleroi per il Belgio, Salonicco per la Grecia e Quartotempo Firenze per l’Italia, società che al circolo ha anche la propria sede.

L’iniziativa è stata presentata in Città metropolitana da Matteo Fazzini, presidente della Aps-Asd Quartotempo Firenze, insieme al Comune di Campi e a Nicola Armentano, consigliere delegato allo sport della Metrocittà. Con loro anche Jacopo Lilli, responsabile area non vedenti di Quartotempo e capitano della squadra, che ha sottolineato come "solo dieci anni fa sul territorio fiorentino fosse inimmaginabile una realtà come quella che oggi viene portata avanti, che ha fatto dell’accoglienza il proprio obiettivo, fino alla realizzazione di quello che sembrava un sogno destinato a restare tale". "Quando, la scorsa estate, abbiamo iniziato a parlare di Euroblind - ha detto Fazzini - ci siamo subito resi conto che sarebbe stata l’occasione per fare un salto di qualità, ma anche che mancavano le risorse per intraprendere un percorso che avrebbe portato la squadra a quattro trasferte europee. Per questo devo ringraziare tutte le istituzioni e gli sponsor che ci hanno aiutato, prima fra tutti Smile Project, la onlus creata da Elsa Michael, che attraverso raccolte fondi e specifici progetti sostiene soggetti deboli in Eritrea, compresi proprio i non vedenti". Quartotempo giocherà alle 11.30 contro gli inglesi e alle 17 contro il Bondy.

Pier Francesco Nesti