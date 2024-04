Europee, Spini: “Draghi ha ragione, il problema su competitività del sistema europeo c'è"

Firenze, 18 aprile 2024 - Il volume 'Uno scatto in avanti per l'Europa' propone “un'attualissima riflessione della Fondazione Circolo Rosselli sul terreno in cui si muove il rapporto di Mario Draghi. L'ex presidente del Consiglio ha ragione: il problema sulla competitività del sistema europeo c'è e il dibattito è aperto. E la Fondazione Circolo Rosselli vi vuole portare l'elaborazione del socialismo liberale”. È quanto dichiara il presidente della Fondazione Circolo Rosselli di Firenze Valdo Spini in occasione della presentazione, a Lucca, all'auditorium della Fondazione Banca del Monte di Lucca, del quaderno 1/2024 (Pacini ed. Pisa) dal titolo 'Uno scatto in avanti per l'Europa'. La presentazione è in programma il 19 aprile alle ore 21. “Importanti a questo proposito i saggi che si diffondono sul problema sociale come quelli di Elena Granaglia e dell'ex vicesegretario della Cgil Vincenzo Colla – aggiunge Spini -. Non va messo da parte l'aspetto politico. Infatti, la politica è importante in Italia e in Europa ed è quindi necessario aprire fin d'ora il dibattito su questi temi”. Oltre a Granaglia e Colla, il quaderno contiene gli interventi di Sergio Fabbrini, Antonio Gozzi, Mercedes Bresso, Beatrice Covassi, Ferdinando Nelli Feroci, Claudio Tito, Pier Virgilio Dastoli, Elena Granaglia, Marco Buti, Andrea Puccetti, Roberto Boschi, Amarilda Dhrami, Martina Meoli e Antonio Comerci. In appendice si pubblica inoltre anche il manifesto del Partito del Socialismo Europeo.