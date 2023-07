Ettore Squillace Greco nominato Procuratore Generale di Firenze dal Csm

La quinta Commissione per gli incarichi direttivi ha proposto all’unanimità al Consiglio superiore della magistratura (Csm) la nomina a procuratore generale di Firenze dell’attuale pm di Livorno – ed esponente di Magistratura democratica – Ettore Squillace Greco (in foto). La nomina (che dovrà essere confermata dal plenum) arriva dopo la sua bocciatura di ieri a capo della procura di Firenze. Con un verdetto al fotofinish, in cui è stato decisivo il voto che vale doppio del presidente della seduta del plenum, il Csm ha infatti nominato Filippo Spiezia come numero uno della procura fiorentina. Una nomina che ha spaccato il Csm: il plenum si è diviso esattamente a metà: 15 voti a Spiezia, 15 voti a Ettore Squillace Greco. È passato Spiezia perché per lui ha votato il vicepresidente Fabio Pinelli, il cui voto in caso di parità vale doppio. Voto contro cui polemizzano duramente le toghe della sinistra di Area. Il posto di procuratore era scoperto da un anno, quando Giuseppe Creazzo aveva chiesto e ottenuto dal Csm il trasferimento alla procura per i minorenni di Reggio Calabria.