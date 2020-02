Firenze, 15 febbraio 2020 - Inserire in etichetta la parola Toscana. È l'idea avanzata da alcuni consorzi alla Regione Toscana per valorizzare ulteriormente il brand del vino toscano. A renderlo noto è stato l'assessore regionale all'agricoltura Marco Remaschi in occasione di PrimAnteprima, che apre la settimana delle anteprime in cui i consorzi vinicoli toscani presentano le nuove annate.

«Il vino toscano ha ancora grandi spazi di crescita se si presenta come Toscana, in maniera unita ha sottolineato Remaschi -. Dai consorzi è arrivata l'idea di inserire in etichetta la parola Toscana bella grande, perché quello della Toscana è un brand conosciuto nel mondo»