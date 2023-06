Estate a Signa, Libri, Mostre, Concerti e Teatro in Programma

Si intitola "Notturno… e oltre" il calendario di appuntamenti in programma a Signa per tutta l’estate, fra libri, mostre, concerti e spettacoli teatrali. Si parte venerdì 23 giugno, con la presentazione del volume "L’antico ponte di Signa. Storia, arte e architettura di un simbolo del territorio" edito da Signa Temporis. Sabato 24 giugno, l’inaugurazione della mostra "In onore di Tiziano Nesi" a cura di Arte Bellariva in municipio, mentre alle 19, nella Pieve di San Giovanni, Roberto Lunardi curerà la presentazione del libro "Il parato di San Giovanni" di Anne E. Bahrenburg Barbetti. Si proseguirà il 28 giugno (ore 21,15) con la presentazione del libro di Giuliano Rocchini "Il ragazzo di via Palagio" sulla terrazza del Museo della Paglia. E ancora i due spettacoli di "Luglio Bambino 2023" a Villa Alberti il 1° luglio e al Parco dei Renai domenica 2, o la 44ª sagra del ranocchio (1° luglio) e il volo di Cecco Santi al Circolo Ricreativo di Lecore. Lunedì 3 e giovedì 6 luglio, sulla terrazza del Museo della Paglia, ecco la presentazione di altri due libri: rispettivamente "La libraia di Stalino" di Leonardo Gori e "La voce del buio" di Gigi Paoli.

Appuntamento a teatro mercoledì 5 con "La Ginestra" di Leopardi interpretata da Mario Biagini (Accademia dell’Incompiuto), cui seguirà un dibattito curato da Carlo Biagini, Mario Biagini e Costanza Lanzara. Marco Eracli inaugurerà poi la propria mostra personale in Comune sabato 8 luglio, in collaborazione con Arte Bellariva. Tanti altri gli eventi in programma. "Sono in arrivo numerose iniziative – ha detto il sindaco Giampiero Fossi – in un calendario eterogeneo che tiene alto il livello qualitativo dell’offerta culturale e che può abbracciare tutte le generazioni".

Lisa Ciardi