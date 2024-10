Esseci Nuoto . Soffiate le 45 candeline insieme agli assessori

Festa grande per l’Esseci Nuoto che ha celebrato, domenica scorsa, i suoi primi 45 anni di vita. Un compleanno importante, nella piscina comunale di via di Prato, alla presenza di tanti ospiti, fra cui gli assessori allo Sport di Calenzano e Sesto Fiorentino Marco Bonaiuti e Damiano Sforzi e il presidente della Federazione italiana nuoto regionale Roberto Bresci, che ha visto tutte le squadre, dai più piccoli ai più grandi, sfilare prima del via della nuova stagione agonistica.

Tanti anche i campioni presenti dall’olimpionico Leonardo Deplano (ora al circolo Canottieri Aniene ma sempre di casa a Calenzano) reduce dai giochi di Parigi con il bronzo guadagnato nella staffetta 4 per 100 stile libero, Gianmarco Sansone campione italiano assoluto e bronzo nella 4 per 100 misti ai mondiali di Doha e Giulia Caprai campionessa italiana giovanile. Un ‘amarcord’ importante ma con lo sguardo diretto verso il futuro per la società, nata dall’impegno di alcuni genitori di ragazzi che frequentavano, all’epoca, la piscina comunale di Sesto ai quali volevano dare una nuova occasione per competere nel nuoto agonistico.

Il primo anno da ricordare per la Esseci Nuoto è il 1992 quando la società si sposta da Sesto a Calenzano in occasione dell’inaugurazione della nuova piscina in via di Prato e assume la gestione dell’impianto. Ora la ‘scommessa’ per la società è legata anche ad un progetto sulla carta da anni, ovvero la realizzazione, in project financing, del nuovo polo natatorio in ampliamento ed integrazione della piscina attualmente esistente.

Sandra Nistri