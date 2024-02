Forte esplosione in una scuola superiore. Arrivano gli artificieri: era un petardo

Firenze, 12 febbraio 2024 – Grande spavento nell’Istituto superiore Sassetti Peruzzi, in zona Novoli, dove questa mattina è stata avvertito un'esplosione improvvisa seguita dal fumo. Subito è scattato l'allarme ed è intervenuta la polizia con la Digos, la squadra degli artificieri e la scientifica. All'inizio, sembrava fosse stata lanciata un molotov dall'esterno verso l'edificio scolastico. Il fragore aveva spaventato studenti e insegnanti. Poi nel giardino della scuola sono stati trovati i resti di una bottiglia di plastica. Secondo gli investigatori non si tratta di un ordigno ma di un petardo contenuto nella bottiglia, che, in base agli accertamenti e ad alcune testimonianze, sarebbe stato lanciato da un piano alto della stessa scuola.