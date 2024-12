Esplosione di Calenzano: stop ai treni sulla Firenze-Prato, chiusa l’uscita dell’A1 a Calenzano

Firenze, 9 dicembre 2024 – Trasporti ovviamente bloccati nell’area dell’esplosione all’Eni di Calenzano: l’uscita di Calenzano dell'A1 è chiusa in entrambe le direzioni a causa dell'incendio che si è sviluppato. Autostrade per l’Italia sul proprio sito invita ad utilizzare i caselli di Scandicci o di Barberino del Mugello per uscire dall'A1. Anche la circolazione ferroviaria è sospesa sulle linee convenzionale Firenze-Bologna e Firenze-Prato-Pistoia per l'intervento dei vigili del fuoco e delle forze dell'ordine. Lo rende noto il sito Infomobilità di Rfi: i treni subiranno limitazioni e cancellazioni.