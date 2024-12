Calenzano, la visita del sottosegretario Prisco

Firenze, 10 gennaio 2024 – Al deposito Eni di Calenzano dove ieri è avvenuta l'esplosione è arrivato stamani anche il sottosegretario agli Interni Emanuele Prisco.

"È sicuramente uno scenario molto, molto complesso. Sono venuto per incontrare e vedere i luoghi, ma soprattutto per ringraziare i vigili del fuoco e gli altri soccorritori che in tempi record hanno messo in sicurezza il luogo, purtroppo ancora una volta si devono piangere delle persone morte sul lavoro. Mi auguro che queste cose non capitino più”, ha detto.