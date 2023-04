Esperti di vini e baristi a tempo determinato

Esperto di vino e barista. Sono queste le due figure richieste a Firenze da Eataly, la catena di Oscar Farinelli dedicata alla vendita e distribuzione di generi alimentari. Per candidarsi come barista sono richiesti, tra gli altri, esperienza di almeno sei mesi nel settore della ristorazione, buona conoscenza del settore enogastronomico italiano e passione per il mondo food&beverage, buona conoscenza della lingua inglese, flessibilità oraria e disponibilità a lavorare su turni e nel fine settimana. Il ‘wine specialist’ dovrà invece conoscere, oltre che la lingua inglese, le pratiche enologiche. Preferibile, inoltre, attestazione conseguita in associazioni Ais, Fis o Onav e formazione enologica. Per candidarsi: www.eataly.netit_itlavora-con-noiposizioni-aperte.