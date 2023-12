"Esito Negativo per Firenze Fiera: Assessore Bettarini Risponde"

Su Firenze Fiera "senza dubbio la procedura non ha avuto un esito positivo, ma è anche vero che ci sono state delle offerte e un’interlocuzione che ha permesso di vedere che c’è interesse per la società che è un soggetto con delle possibilità di sviluppo che, anche in base alle proposte che ci verranno fatte, seguiremo". È quanto spiega l’assessore comunale al Bilancio, Giovanni Bettarini, rispondendo in assemblea cittadina a una interrogazione di Italia Viva a seguito del risultato negativo del percorso di dialogo competitivo, gestito da un’apposita commissione giudicatrice, sulla ricerca di un socio privato per Firenze Fiera, l’ente che controlla i principali centri congressuali in città. Le offerte presentate sono state ritenute "non congrue", ricorda Bettarini. Adesso, spiega ancora l’assessore, "si dovrà scegliere la strada più idonea sulla base degli elementi che sono venuti fuori, sapendo che i conti sono in miglioramento. Ci sono diverse ipotesi in campo che andranno valutate, se queste prevederanno una ricapitalizzazione con un contributo dei soci pubblici, naturalmente faremo la nostra parte essendo soci dell’azienda".

A.P.