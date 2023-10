"Esiti dei controlli sul ponte di Figline Incisa: la Città Metropolitana risponde"

A marzo la Città Metropolitana fece controlli sulla struttura del ponte dell’Arno che unisce Figline e Matassino, all’interno del piano nazionale sulle infrastrutture. Ma del risultato di quelle indagini non si è mai avuta notizia, denunciano i consiglieri comunali Silvio Pittori e Cristina Simoni, "nonostante due richieste ufficiali il 12 aprile e il 29 settembre". I consiglieri chiedono "i risultati della perizia sulla struttura di ponte essenziale per la comunità".

Anche il sindaco Giulia Mugnai aspetta informazioni che arriveranno a breve: "Da anni facciamo pressione sugli enti superiori perché sia preso in carico il traffico in zona. I dati richiesti necessitano di diverso tempo per essere elaborati, ma abbiamo convocato l’ufficio di presidenza, invitando i tecnici della Città Metropolitana. E poi l’esito dell’incontro sarà reso pubblico".