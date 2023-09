Escursioni tra San Casciano, dimore storiche e boschi del Chianti

Natura e cultura oggi con Meraville, l’iniziativa della Festa del volontariato sancascianese che che coniuga ambiente, cultura, escursionismo in un percorso che tocca alcune dimore storiche come Poggio Torselli, Villa Machiavelli, Villa Vrindavana e Villa Mangiacane. "Meraville, a spasso nel Chianti" propone due tragitti, uno di 11 Km e uno di 15. Il percorso si svolgerà su strade bianche, fiancheggerà vigne e sentieri di bosco segnati e presidiati negli attraversamenti stradali dal personale dell’organizzazione dalle 8.30 fino alle 12.30. All’interno dell’area del Poggione sarà presente del personale per l’accoglienza e la conferma della registrazione. Partenza prevista alle 8.30 dal Parco Dante Tacci (Area Poggione). Info: www.festadelvolontariatosancascianese.itmeraville, Tiberio Maestrini 392 5604653 e Niccolò Bartalini 333 8573733.