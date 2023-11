Escursioni il libro dedicato al territorio

Ormai da qualche decennio la promozione turistica del Mugello si basa soprattutto sulle sue bellezze naturalistiche, unite al patrimonio storico-artistico della vallata. E ogni volta che una trasmissione, una rivista o un libro raccontano queste bellezze, è un contributo assai efficace per questa promozione. E’ il caso di un libro, fresco di stampa, pubblicato dal fiorentino Gianni Bertellini, appassionato escursionista e fotografo. Che dopo aver dedicato cinque volumi alle escursioni in Alto Adige si è ora cimentato con territori più vicini. Il libro si intitola "Escursioni in Mugello, Casentino, Pratomagno", ed è edito da "Idea Montagna" di Padova. "Pensavo sarebbe stato facile – confessa Bertellini - scrivere una guida delle zone montuose della parte di Toscana a me più familiare. Invece mi sono dovuto ricredere". Così lo scrittore-escursionista ha cambiato ottica: "Perché in queste zone non ci sono vette da conquistare, ma boschi da attraversare, villaggi abbandonati e alberi monumentali da scoprire, luoghi mistici e leggendari, eremi solitari." E il libro di Bertellini li racconta a tutto tondo. "Ho cercato – dice- di fare una guida completa, quella che avrei voluto trovare in libreria". I percorsi – in tutto sono quaranta, sedici del Mugello e Alto Mugello - sono descritti con precisione, utilissime guide per gli escursionisti. Ma sono corredati anche da notizie sui luoghi, informazioni storiche e artistiche e, non ultimo, da bellissime immagini che invitano il lettore ad uscir di casa e affrontar subito il sentiero. C’è perfino, per ogni itinerario, il codice QR che consente di scaricare l’intero percorso sul proprio telefono. Un libro bello e sicuramente utile. Da sperimentare prima possibile, per andare alla scoperta di decine di luoghi straordinari.

Paolo Guidotti