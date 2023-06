Escursione tra i segreti dei boschi

Un vero successo, sabato scorso, la passeggiata inaugurale a Monte Morello dei due nuovi percorsi escursionistici per bambini realizzati da Cai, Comune e Pro Loco. Circa 140 partecipanti, tra cui il sindaco Falchi e gli assessori Sanquerin e Sforzi, si sono radunati alla Fonte dei Seppi per avviarsi su due percorsi, ognuno illustrato da pannelli che illustrano le presenze di animali e i segreti delle aree attraversate, raccolti peraltro nel libro "EsploraMorello" distribuito gratis in biblioteca.