Firenze, 8 agosto 2021 - Due giovani, di 20 e 21 anni, entrambi fiorentini, sono stati aggrediti intorno alle 4.30 poco dopo essere usciti da un locale in via generale Dalla Chiesa. Ad agire contro di loro, così hanno riferito alla polizia, sarebbe stato un gruppo di una ventina di persone, a loro sconosciute, per motivi altrettanto ignoti. Gli agenti sono intervenuti in via Aretina dopo una segnalazione. Il più giovane dei due aggrediti, dopo i primi colpi ricevuti, ha riferito di essere riuscito a scappare, venendo comunque ritrovato senza la maglietta e con segni di botte alla schiena. Il 21enne invece non sarebbe riuscito ad allontanarsi: quando è stato soccorso aveva un occhio visibilmente tumefatto. Entrambi i due giovani sono stati poi portati in ospedale.

