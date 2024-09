Esami del sangue a prezzi agevolati. Accordo tra Fanfani e Misericordie: "Risparmi del 30% sui check up"

Patto tra Fanfani e Misericordie: esami del sangue a prezzi agevolati. "Siamo orgogliosi di annunciare l’accordo stipulato con le Misericordie dell’Area Fiorentina che ci vedrà insieme in un progetto orientato al benessere dei cittadini: innovativo, inclusivo e sostenibile".

L’accordo prevede una collaborazione bidirezionale su tutte le aree: dal supporto all’emergenza alla medicina specialistica, dalla diagnostica per immagini alla medicina dello sport, fino ad un percorso di respiro nazionale sulla medicina del lavoro a vantaggio di tutte quelle imprese che vorranno il supporto di un pezzo di storia di qualità della regione. Tutti i campioni prelevati nei punti prelievo di Misericordia sul territorio dell’area metropolitana verranno analizzati nel nuovo laboratorio di Fanfani in piazza dell’Indipendenza a Firenze, permettendo costi a carico dei pazienti agevolati.

Ad esempio, tutti i check up per la prevenzione hanno un prezzo circa il 30% in meno rispetto ai prezzi del mercato privato.

Fanfani eseguirà anche analisi su campioni di anatomia patologica con il supporto dei propri notissimi specialisti in anatomia patologica.