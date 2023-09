Eroi dei fumetti al Mugello Comics. Due giorni tutti da vivere e divertirsi

Domani e domenica Barberino di Mugello torna ad essere punto di riferimento per gli appassionati di fumetto, illustrazione e giochi di ruolo. C’è "Mugello Comics", alla sua settima edizione, organizzato da "La bottega delle arti varie" con Pro Loco e Comune. Questa volta si è scelto un tema tenebroso e inquietante, "La bestia dentro", un viaggio nella parte più oscura del nostro mondo interiore. Quindi spazio a bestie fantastiche, vampiri e licantropi, come suggerisce anche la locandina firmata da Mattia Sarti. E proprio sulla figura del lupo mannaro sarà incentrata una delle quattro mostre in programma durante il festival, "Quando la luna splende", allestita allo spazio Bouturlin di piazza Cavour. Accanto alle mostre, numerosi gli eventi. In biblioteca sabato pomeriggio caccia al tesoro fumettosa organizzata dalla Biblioteca e inaugurazione dello scaffale manga. Sempre domani, alle 11, sarà inaugurata la mostra "Evocazioni dantesche nelle foreste sacre", che mette insieme illustrazione e fotografia per un progetto che fonde la Divina Commedia agli scenari naturali delle Foreste Casentinesi (visitabile fino al 7 ottobre). Domenica alle 11, in Palazzo Pretorio, conferenza-spettacolo "Bestie leggendarie della Toscana", con Matteo Cosimo Cresti. Ma il cuore pulsante di "Mugello Comics" sarà come sempre la mostra mercato e la via degli artisti che vedrà fumettisti e illustratori all’opera durante tutto il weekend. Tra questi Gradimir Smudja, illustratore serbo di fama internazionale, e Wally Pain, giovane illustratrice calabrese che ha da poco pubblicato il suo primo libro "Corpi", edito da Feltrinelli. Ci sarà spazio anche per la musica, e la grande novità è il "Fuori di contest", gara per band emergenti nazionali: appuntamento sul palco di piazza Cavour domani alle 17.30 per ascoltare le sei band finaliste in concerto. Gran finale, domenica, con la gara dedicata al Cosplay e la consegna del Premio Gigante del Mugello.

Paolo Guidotti