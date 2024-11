Eretici in scena con Montanari

Un viaggio tra le storie di Piero Calamandrei, Don Lorenzo Milani, Virginia Woolf, Anita Garibaldi, Amelia Pincherle Rosselli, Masaccio, donne e uomini che hanno lasciato l’eredità più importante, ovvero il coraggio di scegliere la libertà, il coraggio di scegliere la propria strada: sono loro i protagonisti di ’Eretici’ di e con Tomaso Montanari, storico dell’arte, accademico e saggista che racconta, nel libro omonimo, alcuni degli ’eretici’ che hanno attraversato la storia in una lettura molto particolare, per lottare contro la minaccia più pericolosa in circolazione: il pensiero unico. Appuntamento stasera (ore 21) al TeatroDante Carlo Monni di Campi Bisenzio con lo spettacolo per la regia di Matteo Marsan che vede sul palco Daniela Morozzi, attrice di teatro, cinema e televisione e Stefano ‘Cocco’ Cantini, sassofonista noto a livello internazionale, una delle voci più personali e liriche nello scenario della musica jazz, per una produzione Loft produzioni Srl e Lo Stanzone delle Apparizioni.