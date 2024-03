Eolico sul giogo di Villore. Italia Nostra e Cai presentano il ricorso

Italia Nostra e Club Alpino Italiano hanno presentato l’annunciato ricorso in appello al Consiglio di Stato contro la sentenza del Tar Toscano, che lo scorso Gennaio ha rigettato un primo ricorso contro le autorizzazioni all’impianto eolico sui crinali di Villore di Corella, sull’Appennino mugellano. "A causa di un discutibile rilievo procedurale - spiegano ora le due associazioni - è venuta a mancare la giustizia sostanziale, ossia una pronuncia sul merito dei rilievi oggetto del ricorso al Tar". "Ricordiamo - continuano - che il progetto Giogo di Villore fa da battistrada per interventi su tutti i crinali, e che è in gioco la corretta applicazione delle norme paesaggistiche toscane e nazionali, contro ogni distorsione emergenzialista del diritto e contro una visione miope e puramente tecnica e di mercato della transizione ecologica. Inoltre esprimiamo - concludono - riconoscenza e appoggio al Comune di San Godenzo che sta combattendo e portando ugualmente avanti il suo ricorso amministrativo in sede di appello".

