Eoardo Bove: “Vorrei continuare a fare il calciatore. Fiorentina in Europa? Qualificazione meritata”

Roma, 26 maggio 2025 – Il sogno di Edoardo Bove, comprensibilmente resta quello di tornare in campo. Il centrocampista in prestito alla Fiorentina nella stagione appena conclusa (il suo cartellino è della Roma) non molla e spera di poter tornare a giocare dopo il malore in campo durante Fiorentina-Inter del 1° dicembre scorso. Così a margine della conferenza stampa di presentazione del centro sportivo Casaviola in via della Camilluccia a Roma, risponde così a chi gli chiede se si vede in futuro a fare il tecnico: "Fare l'allenatore o il dirigente in un futuro? Allenare è difficilissimo, non riesci mai a staccare e pensi sempre alla formazione e a come far giocare al meglio la squadra. Per ora comunque vorrei continuare a fare il calciatore, per il dopo ci penserò".

"La qualificazione in Conference League della Fiorentina di ieri? E' stato inaspettato e ci ha reso molto felici -aggiunge il 23enne romano-. Non ci aspettavamo una caduta in casa della Lazio. E' stata una qualificazione meritata e voglio ringraziare tutti i miei compagni di squadra che mi hanno supportato in questa stagione particolare. Ci godiamo la qualificazione. La Roma? Hanno fatto una grande rimonta e sono felice per loro. Il nuovo allenatore giallorosso? Non so nulla e non lo sanno neanche i giocatori che sono sempre gli ultimi a essere messi al corrente quando avvengono questi cambi".

"La vittoria di Cobolli ad Amburgo? Flavio è un gran lottatore e si merita tutto. Per me è una grandissima gioia vederlo esprimersi a questi livelli", conclude Bove.