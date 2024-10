Ennesimo incidente sulla Firenze-Siena. Scontro fra quattro auto, un ferito grave

Cinque persone ferite e quattro vetture coinvolte nell’ennesimo incidente, ieri sera in direzione di Firenze, sull’Autopalio Firenze-Siena vicino allo svincolo di Impruneta. Il più grave è una persona di 56 anni trasportata in codice di urgenza rosso all’ospedale di Ponte a Niccheri. Gli altri quattro feriti sono stati soccorsi in codice giallo e sono tre uomini di 39 anni, 61 anni e 59 anni, e una donna di 58 anni. Si è trattato del secondo incidente in pochissimo tempo sulla stessa superstrada: poco prima si era verificato un altro incidente, stavolta in direzione Siena nei pressi dello svincolo di Colle Nord. Lo scontro ha coinvolto quattro auto e sul posto, assieme ai mezzi di soccorso per i feriti, sono intervenuti anche i vigili del fuoco (nella foto, un’immagine dell’incidente fornita dagli stessi vigili del fuoco).