Emergenza idrica sulle colline . E a Porta Romana arrivano le autobotti

Un guasto a una tubatura ha rischiato di togliere l’acqua in giornate in cui il caldo torrido non aiuta affatto. Il guasto è stato riparato nella serata di ieri, ma ha riguardato i Comuni di Firenze e Impruneta che per alcune ore hanno rischiato di vedere i rubinetti chiusi. Ad essersi danneggiata è stata una tubazione che trasporta l’acqua dal serbatoio di Carraia ad Arcetri ed i lavori di riparazione hanno comportato un abbassamento nella pressione e in certi casi mancanze d’acqua.

Le zone interessate dal disagio sono state Arcetri, Poggio Imperiale, via Senese, il Galluzzo, le Due Strade, Bottai e limitrofe, dove sono state tempestivamente posizionate delle autobotti a disposizione dei cittadini.

A causa della difficoltà tecnica del lavoro e del diametro importante della tubatura, di una larghezza di 300 DN, l’intervento ha impiegato tutta la giornata, ed i lavori sono terminati ieri sera alle 20.

L’acqua è rientrata progressivamente nelle tubazioni ma considerato che il serbatoio di Arcetri si era nel frattempo svuotato, sono state necessarie le ore notturne per la totale normalizzazione del servizio. Considerata inoltre l’entità del guasto, nelle tubazioni potrebbe essere entrata aria che impedisce in alcune zone di avere ancora un servizio regolare. Publiacqua segnala, dunque, che i cittadini che nelle prime ore di oggi dovessero ancora registrare problemi, possono segnalarlo al Numero Verde 800 314 314.

Chiara Ottaviani