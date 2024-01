Emergenza casa, il Comune fa rete. Dieci alloggi per famiglie bisognose

Dieci alloggi comunali sono stati destinati all’emergenza casa: il Comune li offrirà a nuclei familiari che si trovano in difficoltà a causa di calamità, situazioni emergenziali, sfratti esecutivi non prorogabili. La giunta comunale di Sesto fiorentino ha approvato l’avviso per l’accesso a questi immobili insieme al bando per la morosità incolpevole, con fondi dedicati a chi non riesce più a pagare l’affitto della casa in cui vive a causa della perdita del lavoro e dello stipendio o della consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare. In tutto il Comune ha potuto mettere a disposizione per questo scopo 20 mila euro. "Dopo il contributo affitti, il governo ha confermato anche la cancellazione del contributo per la morosità incolpevole – sottolinea l’assessore alla casa Massimo Labanca -. Eppure ci sono dati sull’emergenza casa sempre più preoccupanti. I fondi a sostegno degli affitti sono una misura utile sia per gli inquilini che per i proprietari: riusciamo a garantirli noi solo grazie a risorse residue stanziate addirittura dal Governo Draghi". Entrambi gli avvisi, per alloggi e fondo morosità, saranno pubblicati entro il mese di gennaio sul sito del Comune. L’ufficio casa sarà a disposizione per le attività di supporto e consulenza di chi vuole presentare domanda.

M.P.