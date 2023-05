Elezioni, oggi e domani alle urne per scegliere il nuovo sindaco

Oggi, dalle 7 alle 23 e domani dalle 7 alle 15 a Campi si vota per ballottaggio. Obiettivo scegliere il nuovo primo cittadino di Campi visto che a seguito delle votazioni che si sono svolte nei giorni del 14 e 15 maggio, nessun candidato alla carica di sindaco ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validi. Gli scrutini inizieranno nella stessa giornata di domani, al termine delle operazioni di voto. La scelta è tra Leonardo Fabbri, sostenuto dal Pd e dalle civiche "Fabbri Sindaco" e Muoviamo Campi", che al primo turno si era fermato al 30.30%; e Andrea Tagliaferri, candidato di sinistra sostenuto da "FareCittà", "Sì Parco No Aeroporto", "Si Campi a sinistra", e del Movimento 5 Stelle.

Possono votare al ballottaggio gli elettori che abbiano raggiunto la maggiore età entro il 14 maggio scorso, indipendentemente dalla circostanza che abbiano o meno partecipato al primo turno. Le sezioni elettorali di Campi sono 39: gli elettori votano nella sezione elettorale il cui numero è riportato sulla tessera elettorale personale. Per votare serve, quindi, la tessera elettorale e un documento d’identità valido. E’ disponibile il servizio di trasporto gratuito ai seggi elettorali per tutti gli elettori impossibilitati a muoversi autonomamente per ragioni fisiche.Per prenotare il servizio, gli elettori possono contattare l’Associazione anziani a questi recepiti 329.5430052 e 335.5417987.