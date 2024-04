Elezioni Maida pronto per il bis: "Portiamo avanti i progetti iniziati"

Tra passato e futuro. Tra cinque anni da sindaco ed altri cinque da contendere agli altri candidati in corsa per la poltrona di Sindaco a Rufina. L’attuale primo cittadino, Vito Maida, ha presentato - attraverso una lettera aperta - quanto fatto nel suo periodo alla guida della Giunta rufinese, tirando in questo modo una sorta di riga sulla sua esperienza. "Da qualche settimana - dice Maida - ho annunciato la mia ricandidatura per i secondo mandato. Un altro quinquennio che potrebbe permettermi e permetterci di portare avanti i lavoro iniziato, oltre che di avviare nuovi progetti per questo nostro Comune. A cominciare dalla riqualficazione del centro storico". Poi l’occhio sul passato: "L’attenzione sulle scuole, i servizi sociali, la riduzione dell’Irpef sono solo alcuni dei cambiamenti più evidenti e tangibili che sono stati vissuti durante la mia amministrazione. Nonostante una gestione fortemente condizionata dall’emergenza covid, durante la quale siamo stati tutti costretti a concentrarci su problematiche inattese e straordinarie, posso dichiararmi davvero soddisfatto del lavoro svolto". Un percorso che Maida ha messo nero su bianco, su una pubblicazione destinata ai suoi cittadini. "Pagine - dice il Sindaco - nelle quali ho piacere di ripercorrere alcune tappe del percorso fatto insieme, mettendo in evidenza le opere pubbliche già realizzate, insieme ai lavori già avviati ed ancora in corso d’opera. Sottolineando infine una serie d’interventi ed alcuni progetti straordinari realizzati al fine di mettere in sempre maggiore sicurezza la viabilità pubblica. In questo senso sono stati molti i chilometri di strade nuovamente asfaltate, sia nel capoluogo che nelle frazioni. Abbiamo davvero investito molto in questi anni e credo che i risultati di questo impegno, portato avanti insieme a molte persone, siano evidenti. Vorrei poter completare questo percorso, avviato con molte persone e grazie al fondamentale aiuto di tanti cittadini, associazioni, aziende, realtà locali e famiglie. Il sindaco non è un uomo solo al comando, ma un primo tra pari. Per questo ciò che è stato e che sarà fatto avrà sempre la connotazione di un impegno portato avanti insieme con tutti i cittadini".