Elezioni, lo sprint dei candidati. Incontri, scontri ed eventi finali

Tra meno di 48 ore basta con comizi, volantinaggi e banchini al mercato. In Mugello per le elezioni comunali si vota dappertutto a esclusione di Marradi. E candidati e liste in campo sono al rush finale. Con tante iniziative e qualche ultima polemica politica.

BORGO SAN LORENZO

A Borgo San Lorenzo la candidata civica del centrodestra Fulvia Penni chiude venerdì pomeriggio con un ospite a sorpresa. Già era venuto a sostenerla a Borgo e ora, a settantadue ore dall’on. Donzelli di Fratelli d’Italia, torna con Penni Marco Rizzo, presidente onorario del Partito Comunista e leader di Democrazia Popolare e Sovrana, di cui è candidato alle europee. Passeggeranno insieme un’ora tra gli stand della Fiera Agricola. Più tradizionali le chiusure dei candidati della sinistra e del centrosinistra domani pomeriggio: Leonardo Romagnoli va in piazza Garibaldi, Cristina Becchi è con i propri sostenitori in piazza Cavour. Entrambi alle 18.

BARBERINO DI

A Barberino di Mugello, dopo un affollato faccia a faccia tra i tre candidati al circolo Arci, ora la candidata del centrosinistra chiude la campagna alla vecchia maniera, nella centrale piazza Cavour, mentre Paola Nardi di Ora! Barberino continua a polemizzare con l’amministrazione, stavolta per la concessione dell’ex-cantiere comunale. Il centrodestra e la candidata Silvia Castellani invece chiudono la campagna stasera alle 20 andando in pizzeria insieme al candidato alle Europee Marco Baldassarri.

PALAZZUOLO SUL SENIO

Due liste e due candidati, centrosinistra e centrodestra, e un risultato non scontato. Così Marco Bottino di "Per Palazzuolo" (centrosinistra) sarà nella centrale piazza Alpi, alle 21 di giovedì, mentre Paola Cavini, con "Palazzuolo Rinasce" (centrodestra), alle 20.30, sempre giovedì, dà appuntamento presso l’ex-edicola.

FIRENZUOLA

Anche qui due soli contendenti, il sindaco uscente Giampaolo Buti per il centrodestra, e il giovane Giordano Allkurti: quest’ultimo venerdì va in piazza Agnolo alle 20.30, mentre Buti incontrerà i firenzuolini, dalle 18.30 presso la propria sede elettorale.

DICOMANO

Laura Barlotti di "Dicomanocheverrà" chiederà il sostegno dei cittadini stasera alle 18 in piazza della Repubblica; stessa piazza per il candidato del centrosinistra Massimiliano Amato, alle 19.30 di venerdì. Mentre il candidato del centrodestra Saverio Zeni venerdì alle 18 sarà in piazza Buonamici.

SCARPERIA E SAN PIERO

Federico Ignesti, sindaco uscente e candidato del centrosinistra ha chiuso ieri la campagna elettorale. A fronteggiarlo saranno Emanuele Camilletti, candidato di Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia e Laura Fratini di Libera Sinistra in Movimento.

VAGLIA

Risultato incerto a Vaglia, dove Silvia Catani, per Pd e Sinistra Italiana sfida l’assessore uscente e candidato sindaco Riccardo Impallomeni, della lista civica "Vaglia Bene Comune". Terzo contendente Claudia Dominici, con la sua lista "Centrodestra per Vaglia".

VICCHIO

Chiude in musica, con i Jailbird, la campagna elettorale del candidato di Pd-Officina19-Cinque Stelle Francesco Tagliaferri, domani dalle 18.30 alle 21, in piazza della Vittoria, concerto preceduto, alle 18, dall’intervento del candidato. Il sindaco Filippo Carlà Campa chiude invece il giorno dopo in piazza: festa di chiusura, musica e aperitivo e alle 21 il comizio.

Paolo Guidotti