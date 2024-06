Elezioni, la proposta di Brunori: "Frazioni e sicurezza al centro"

di Sandra Nistri

Federica Brunori, 47 anni da compiere fra pochi giorni, è la candidata sindaco di Italia Viva. Sposata, due figlie di 19 e 12 anni, lavora in un istituto di credito. È stata in prima linea sulla questione Imu disgiunta.

Quali sono i tre punti che vorrebbe sbalzare dal suo programma?

"Interverremo sulle frazioni, individuando figure di riferimento per ogni località, chi non abita in centro deve sentire l’Amministrazione vicina ed attenta. Faremo un intervento immediato sul decoro urbano, sullo stato delle strade e sulla manutenzione dei parchi pubblici, il tema sicurezza è molto reale e concreto ed interverremo subito con Ferrovie perché dobbiamo avere una stazione e un servizio di treni che funzioni veramente. Ci attiveremo per procedere ai rimborsi Imu dovuti ai nuclei disgiunti: ogni giorno in più perso è un danno a queste famiglie che sono state ingiustamente colpite dalle scelte dell’Amministrazione uscente. E allo stesso tempo attiveremo una campagna informativa per quei cittadini che non sono venuti a conoscenza della sentenza a loro favore".

Il tema della sicurezza è stato al centro di questa campagna elettorale quali sono le sue proposte?

"È necessario incrementare il presidio sul territorio da parte dei vari operatori, contrastare qualsiasi forma di degrado e reato, infine serve rispetto ed educazione anche da parte di adolescenti. Serve un sistema di telecamere, il potenziamento dell’illuminazione pubblica, controlli costanti da parte delle forze dell’ordine".

Quali politiche ritiene di mettere in atto per i giovani?

"Calenzano ha un percorso universitario ma il Comune sembra ignorarlo. Noi vogliamo aiutare il percorso a crescere e vogliamo collaborare con l’Ateneo fiorentino ad aprire nuovi percorsi universitari. Forniremo un supporto tramite sportelli dedicati e app ai bandi per giovani e per l’accesso ai fondi europei. Attiveremo agevolazioni Imu per le imprese che assumono under 30, fondi e luoghi di proprietà del Comune a disposizione per le start up e agevolazioni per le aziende che assumono donne con figli di età inferiore ai 3 anni. Forniremo sostegno alle giovani coppie per quanto riguarda la questione abitativa".

Perché chiede il voto ai calenzanesi e cosa assicura loro?

"Calenzano ha bisogno di volti nuovi e non di un interscambio dei soliti soggetti che da 25 anni di fatto stanno governando la città, e che in occasione delle elezioni si ripresentano come "nuovi". Calenzano ha bisogno di una politica che sappia assumersi la responsabilità di scelte a sostegno e a difesa dei cittadini. Abbiamo una visione chiara di quello che vorremo diventasse Calenzano, e tante idee di come rendere questo progetto reale. Veniamo dal mondo civico, siamo persone abituate a lavorare per obiettivi, siamo concreti, coerenti e pragmatici. Per vivere non dobbiamo fare politica e questo ci rende forti e consapevoli di poter agire per l’esclusivo interesse della comunità".